Кремль рассматривает возможность проведения встречи Путина и Байдена

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал об организации переговоров главы РФ Владимира Путина со своим американским коллегой Джо Байденом.

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал об организации переговоров главы РФ Владимира Путина со своим американским коллегой Джо Байденом.

По его словам, в Москве услышали сигнал от Вашингтона о необходимости встречи лидеров двух государств. Однако подготовкой мероприятия в Кремле пока не занимались.

Ушаков отметил, что переговоры могут состояться в июне текущего года. Есть даже возможная дата, подытожил он.