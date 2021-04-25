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13:55   25 Апреля 2021
Политика

Кремль рассматривает возможность проведения встречи Путина и Байдена

Кремль рассматривает возможность проведения встречи Путина и Байдена

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал об организации переговоров главы РФ Владимира Путина со своим американским коллегой Джо Байденом.

По его словам, в Москве услышали сигнал от Вашингтона о необходимости встречи лидеров двух государств. Однако подготовкой мероприятия в Кремле пока не занимались.

Ушаков отметил, что переговоры могут состояться в июне текущего года. Есть даже возможная дата, подытожил он.

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#путин #байден #переговоры

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