Власти Чехии хотят выслужиться перед Вашингтоном и провоцируют обострение диалога с Москвой. Об этом заявил писатель и публицист Николай Стариков.

Власти Чехии хотят выслужиться перед Вашингтоном и провоцируют обострение диалога с Москвой. Об этом заявил писатель и публицист Николай Стариков.