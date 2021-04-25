Публицист Стариков уверен, что Чехия хочет выслужиться перед США
Власти Чехии хотят выслужиться перед Вашингтоном и провоцируют обострение диалога с Москвой. Об этом заявил писатель и публицист Николай Стариков.
Чешские власти 17 апреля указали на якобы причастность России ко взрывам во Врбетице. Речь идет об инциденте на военном складе в деревне в 2014 году. Прага выслала 18 дипломатических сотрудников РФ. Москва ответила на этот шаг и отправила 20 работников чешского посольства.
"Почему сейчас? Выслужиться хотят перед американцами", — констатировал писатель в интервью изданию "Украина.ру".
Стариков напомнил, что после скандального выступления президента США Джо Байдена, ввода санкций против РФ и высылки российских дипломатов из Вашингтона, ответ Москвы был достаточно жестким. По его словам, американская сторона не могла продолжать отправлять сотрудников РФ на родину. Соединенные Штаты получили бы симметричный ответ, уточнил эксперт.
Писатель уверен, что Вашингтон требует от Европы поддержки и просит выслать российских дипломатов — желательно побольше.
""Нет причины? Ну, придумайте ее! О, Чехия, у вас склады семь лет назад взорвались, ну, скажите, что это русские. А кто русские? А мы только двух знаем русских, значит, они!""— саркастично подытожил Стариков.
Публицист добавил, что не видит другого логичного объяснения действиям чешских властей.