Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко прокомментировал обращение президента страны Владимира Зеленского к российскому лидеру Владимиру Путину.

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко прокомментировал обращение президента страны Владимира Зеленского к российскому лидеру Владимиру Путину.

По словам экс-нардепа, обращение украинского президента не имело под собой цель провести реальную встречу с Путиным. Журавко считает Зеленского не самостоятельной политической фигурой, а исключительно исполнителем указаний из Вашингтона. Кроме того, лидер Незалежной должен держаться в политическом фарватере, обозначенном ему украинскими националистами, считает бывший депутат.

"Он лишь выполняет требования Соединенных Штатов и украинских националистов, поэтому он не приедет на переговоры в Москву", — цитирует Журавко Федеральное агентство новостей (ФАН).

Чтобы облегчить отказ украинского президента от предложения России на арену вышли вице-премьер Украины и экс-президент страны, которые порекомендовали Зеленскому не ездить в Москву. Это произошло тоже по указке "заокеанских партнеров", так как президент Украины оказался в безвыходной ситуации. Фактически Зеленский сам себя загнал в угол, заключил Журавко.