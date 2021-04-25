Пушков предсказал реакцию Эрдогана на слова Байдена о геноциде армян

Сенатор Алексей Пушков сообщил, что заявление президента США Джо Байдена о геноциде армян не поможет улучшению отношений между Анкарой и Вашингтоном.

Сенатор Алексей Пушков сообщил, что заявление президента США Джо Байдена о геноциде армян не поможет улучшению отношений между Анкарой и Вашингтоном.

Многие союзники Турции по НАТО уже давно признали факт геноцида армян в Османской империи, а в некоторых странах отрицание этого является уголовно наказуемым, отметил член Совета Федерации.

24 апреля президент Франции Эммануэль Макрон объявил национальный день памяти жертв геноцида в стране. Однако в ответ на это Турция лишь провела дипломатические демарши, отметил Пушков в своем Telegram-канале.

"Отношения с Францией, ФРГ и другими слегка напряглись, но сохранились. Турция из НАТО не вышла и не выйдет. Также, скорее всего, будет и с реакцией Эрдогана на решение Байдена: большая буря, но в стакане воды", — написал Пушков.

Сенатор подчеркнул, что заявление американского лидера никак не улучшит отношения между Анкарой и Вашингтоном.