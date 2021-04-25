Армяне России ответили Байдену на признание геноцида в Османской империи

Правительство США задержалось с признанием факта геноцида армян в начале XX века, но лучше поздно, чем никогда.

Союз армян России (САР) поблагодарил страны, признавшие геноцид армян в Османской империи. В их числе 25 апреля, наконец, оказались США: Джо Байден выполнил свое предвыборное обещание и с трибуны заявил о геноциде армян в начале XX века.

В САР подчеркнули, что независимость Республики Армения и возрождение армянского народа стали главным ответом на попытку уничтожения 106 лет назад.

«Мы говорим спасибо всем государствам и организациям, признавшим геноцид. Мы с благодарностью помним не только заявления Государственной Думы, осудившие геноцид армян в Османской Турции, но и то, что 24 апреля 2015 года президент России принял личное участие в поминальных мероприятиях в Ереване и выступил в Цицернакаберде», — отметили в Союзе армян России.

Действительно, в РФ признали геноцид армян на официальном уровне куда раньше Соединенных Штатов. Шесть лет назад Владимир Путин назвал события вековой давности «одними из самых страшных и драматических в истории человечества»: они потрясли весь мир, а в России были восприняты как «собственное горе», указал тогда президент.

Признание Вашингтоном

Байден стал первым за 40 лет американским президентом, назвавшим массовое убийство армянского народа в Османской империи геноцидом. Он отметил, что выжившие были вынуждены искать убежище по всему миру, в том числе и в Соединенных Штатах.

«Каждый год в этот день мы вспоминаем жизни всех, кто погиб во время геноцида армян во времена Османской империи, и вновь обязуемся не допустить повторения подобного зверства. Начиная с 24 апреля 1915 года, когда османские власти арестовали представителей армянской интеллигенции и лидеров общин в Константинополе, 1,5 миллиона армян были депортированы, убиты или отправлены на смерть в рамках кампании по истреблению», — отметили в пресс-службе Белого дома.

За десятилетия армянские иммигранты «обогатили США бесчисленным множеством способов», но никогда не забывали трагическую историю, которая привела их предков к американским берегам, заключил американский лидер.

Ничего неожиданного в этом решение нет. С 1995 по 2007 год Байден входил в Группу по армянским делам Конгресса США и голосовал за принятие антиазербайджанской поправки 907 к «Акту в поддержку Свободы», запрещающей оказание Баку любой федеральной помощи от Штатов.

Это не единственная проармянская инициатива Байдена: демократ голосовал и за выделение финансовой помощи Армении и Нагорно-Карабахской Республике в 1992—2008 годах, а также выступал за признание США геноцида армян на официальном уровне.

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