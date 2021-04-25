Устроивший в Алма-Ате стрельбу мужчина имел российское гражданство

Мужчина, ранивший охранника высотки в Алма-Ате, оказался гражданином России. В ходе спецоперации по задержанию он покончил с собой.

Мужчина, ранивший охранника высотки в Алма-Ате, оказался гражданином России. В ходе спецоперации по задержанию он покончил с собой.

В МВД Казахстана заявили, что на месте продолжают работать сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит установить, кому принадлежало оружия с боеприпасами, которые они нашли у мужчины. По данным полицейских, у стрелявшего при себе было гладкоствольное ружье.

В результате конфликта, возникшего с мужчиной, сторож жилого комплекса был ранен в ногу. Пострадавший находится в больнице, угрозы его жизни нет. Переговоры со злоумышленником длились несколько часов, но он свел счеты с жизнью.