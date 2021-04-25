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12:51   25 Апреля 2021
Происшествия

Число жертв пожара в багдадском госпитале увеличилось до 82

Число жертв пожара в багдадском госпитале увеличилось до 82

Число погибших в результате пожара в ковидном госпитале Багдада возросло до 82, пострадали 110 человек, заявил член Верховной комиссии Ирака по правам человека Али аль-Баяти.

Ранее сообщалось, что смертельные травмы получили 28 пациентов клиники. Премьер-министр страны поручил задержать сотрудников администрации медицинского учреждения для расследования.

Инцидент произошел в районе Дияла. В хранилище с кислородными баллонами прогремел взрыв, рядом находилось реанимационное отделение для больных COVID-19 с серьезными поражениями легких. Начался пожар, двухэтажное здание полностью выгорело изнутри, сообщал ФАН.

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#пожар #багдад #больница

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