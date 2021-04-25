12:28 25 Апреля 2021Политика
Милош Земан заявил о необходимости расследования взрыва во Врбетице
Президент Чехии Милош Земан прокомментировал обострение скандала, связанного с высылкой российских дипломатов.
Президент Чехии Милош Земан прокомментировал обострение скандала, связанного с высылкой российских дипломатов.
По его словам, на этом этапе обвинять кого-либо — не корректно. Необходимо дождаться официальных результатов расследования по делу о взрыве на складе боеприпасов во Врбетице.
Стоит отметить, что ранее власти Чехии безосновательно обвинили российскую сторону в причастности ко взрыву на складе. На этом фоне официальная Прага приняла решение о высылке дипломатов РФ из страны.