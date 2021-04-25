Милош Земан заявил о необходимости расследования взрыва во Врбетице

Президент Чехии Милош Земан прокомментировал обострение скандала, связанного с высылкой российских дипломатов.

Президент Чехии Милош Земан прокомментировал обострение скандала, связанного с высылкой российских дипломатов.

По его словам, на этом этапе обвинять кого-либо — не корректно. Необходимо дождаться официальных результатов расследования по делу о взрыве на складе боеприпасов во Врбетице.

Стоит отметить, что ранее власти Чехии безосновательно обвинили российскую сторону в причастности ко взрыву на складе. На этом фоне официальная Прага приняла решение о высылке дипломатов РФ из страны.