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12:28   25 Апреля 2021
Политика

Милош Земан заявил о необходимости расследования взрыва во Врбетице

Милош Земан заявил о необходимости расследования взрыва во Врбетице

Президент Чехии Милош Земан прокомментировал обострение скандала, связанного с высылкой российских дипломатов.

По его словам, на этом этапе обвинять кого-либо — не корректно. Необходимо дождаться официальных результатов расследования по делу о взрыве на складе боеприпасов во Врбетице.

Стоит отметить, что ранее власти Чехии безосновательно обвинили российскую сторону в причастности ко взрыву на складе. На этом фоне официальная Прага приняла решение о высылке дипломатов РФ из страны.

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#взрыв #чехия #милош земан

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