Украинец "незаконно проник" в крымский санаторий и снял об этом видео

Блогера из Одессы поразил крымский санаторий в Судаке. Вместе с компанией украинец "незаконно проник" на территорию оздоровительного комплекса и снял об этом видео.

Блогера из Одессы поразил крымский санаторий в Судаке. Вместе с компанией украинец "незаконно проник" на территорию оздоровительного комплекса и снял об этом видео.

Видеоблогер Андрей Петров часто снимает ролики о своих путешествиях по Крыму и рассказывает о переменах, которые произошли на полуострове. В этот раз житель Одессы прогулялся по Судаку вместе с крымчанами Александром и Анастасией, передает Федеральное агентство новостей (ФАН). Компания отправилась в санаторий. На территорию учреждения они попали через калитку, на которой было написано: "Строго по пропускам".

"Так как мы с Украины, мы сейчас незаконно проникнем на территорию отеля и поснимаем для вас, только надо идти уверенно, быстро. Вот видите, как выглядит аллея? Пока нас никто не выгоняет, это хорошо", — сказал Петров.

Компанию молодых людей поразили своей красотой деревья и кустарники, которые произрастали на территории санатория. В видео показаны пальмы, вечнозеленая калина, ливанские кедры и лавр благородный.

"Природа такая, бассейны, судакская крепость, шикарно. А какие растения. Весь парк в редких растениях. На территории санатория есть такая красота: кедр, сосны, что хочешь. Неожиданно хорошо здесь, и подышать можно воздухом, и морским, и хвойным", — отметил блогер.

Видеоролик понравился многим пользователям Сети, в том числе и крымчанам, которые с гордостью отзывались о полуострове.