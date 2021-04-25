Астрономы нашли самую маленькую и близкую к Земле черную дыру

Одну из самых маленьких черных дыр в галактике Млечный Путь обнаружили ученые из Университета Огайо. Объект оказался также самым близким к нашей планете.

Одну из самых маленьких черных дыр в галактике Млечный Путь обнаружили ученые из Университета Огайо. Объект оказался также самым близким к нашей планете.

Маленькую черную дыру назвали "Единорог" по имени созвездия, в котором она находится. Космический объект оказался одним из самых небольших за всю историю наблюдений. Черная дыра расположена на расстоянии 1,5 тыс. световых лет от Земли. Это делает ее самой близкой к нашей планете, по сравнению с другими.

Черная дыра являлась частью двойной звездной системы. Вторым объектом была звезда — красный гигант. Масса черной дыры примерно равно трем массам Солнца, рассказали астронавты.