11:48 25 Апреля 2021Наука
Астрономы нашли самую маленькую и близкую к Земле черную дыру
Одну из самых маленьких черных дыр в галактике Млечный Путь обнаружили ученые из Университета Огайо. Объект оказался также самым близким к нашей планете.
Одну из самых маленьких черных дыр в галактике Млечный Путь обнаружили ученые из Университета Огайо. Объект оказался также самым близким к нашей планете.
Маленькую черную дыру назвали "Единорог" по имени созвездия, в котором она находится. Космический объект оказался одним из самых небольших за всю историю наблюдений. Черная дыра расположена на расстоянии 1,5 тыс. световых лет от Земли. Это делает ее самой близкой к нашей планете, по сравнению с другими.
Черная дыра являлась частью двойной звездной системы. Вторым объектом была звезда — красный гигант. Масса черной дыры примерно равно трем массам Солнца, рассказали астронавты.