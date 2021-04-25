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11:29   25 Апреля 2021
Происшествия

Первого замминистра соцзащиты Мордовии задержали по подозрению в превышении полномочий

Первого замминистра соцзащиты Мордовии задержали по подозрению в превышении полномочий

Правоохранители задержали первого замминистра соцзащиты, труда и занятости населения Нину Иняткину по подозрению в превышении полномочий, говорится на сайте СК по республике. 

По версии следствия, в период с 2009 по 2011 год на территории Рузаевского района Мордовии за счет бюджета построили сети электроснабжения и силовой трансформатор. При этом представители администрации не отнесли объекты к муниципальному имуществу и не поставили на кадровый учет.

После этого объекты передали в безвозмездное пользование местной коммерческой организации. В итоге в бюджет района не поступило около 30 млн рублей в виде арендной платы.

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#мордовия #превышение полномочий #нина иняткина

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