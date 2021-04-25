Первого замминистра соцзащиты Мордовии задержали по подозрению в превышении полномочий

Правоохранители задержали первого замминистра соцзащиты, труда и занятости населения Нину Иняткину по подозрению в превышении полномочий, говорится на сайте СК по республике.

Правоохранители задержали первого замминистра соцзащиты, труда и занятости населения Нину Иняткину по подозрению в превышении полномочий, говорится на сайте СК по республике.

По версии следствия, в период с 2009 по 2011 год на территории Рузаевского района Мордовии за счет бюджета построили сети электроснабжения и силовой трансформатор. При этом представители администрации не отнесли объекты к муниципальному имуществу и не поставили на кадровый учет.

После этого объекты передали в безвозмездное пользование местной коммерческой организации. В итоге в бюджет района не поступило около 30 млн рублей в виде арендной платы.