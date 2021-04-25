Японские СМИ сообщили о подготовке "российского списка недружественных стран"

Японские СМИ выпустили материал, что Россия может признать страну "недружественным государством".

Японские СМИ выпустили материал, что Россия может признать страну "недружественным государством".

Так издание Yomiuri отреагировало на указ президента РФ Владимира Путина о применении мер воздействия на недружественные действия иностранных государств. Теперь японцы боятся, что страну могут признать таким государством с учетом территориальных притязаний Токио по Курильским островам.

Материал на аналогичную тему выпустили еще несколько японских изданий. Все они указывают на беспрецедентность таких мер, предпринимаемых российскими властями. Подчеркивается, что указ может расширяться и продлеваться. Журналисты связывают это с высылкой российских дипломатов сначала из Чехии, а затем из Словакии и стран Прибалтики. В качестве ответа Россия приняла зеркальные меры.

"Японии нужно учиться у России. Запрещать въезды граждан тех стран, которые занимаются антияпонской пропагандой. Ограничивать число сотрудников посольств этих стран. Ограничивать присутствие в Японии образовательных, культурных и других иностранных учреждений, которые занимаются антияпонской деятельностью", — пишет в комментариях пользователь под ником hukoku.

Японские журналисты не исключили, что указ может затронуть и российско-японские отношения.