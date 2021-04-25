Две женщины погибли при стрельбе в ночном клубе в Айове

Стрельба в одном из ночных клубов города Де-Мойн американского штата Айова закончилась трагедией, погибли две женщины.

Стрельба в одном из ночных клубов города Де-Мойн американского штата Айова закончилась трагедией, погибли две женщины.

Сотрудники полиции получили несколько звонков с сообщениями о звуках стрельбы в районе заведения. Прибывшие на место правоохранители обнаружили тела американок с огнестрельными ранениями. Злоумышленники, открывшие огонь по людям, успели скрыться.

Стражи порядка работают на месте происшествия. В настоящий момент неизвестно, есть ли пострадавшие при инциденте. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.