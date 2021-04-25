Лидер ЛДПР Жириновский получает поздравления в свой 75-летний юбилей

Лидер ЛДПР, депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский отмечает 75-й день рождения.

Лидер ЛДПР, депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский отмечает 75-й день рождения.

Владимир Жириновский родился в Алма-Ате, родственники говорят, что в нем изначально были задатки политика. Хотя он и является юристом по образованию, но за свою карьеру успел побывать и эпатажным политиком, и актером, и певцом, и телеведущим, а также лицом множества брендов, среди которых пиво, водка и мороженое. Жириновский знает четыре языка, а также удостоен памятника от известного скульптора Зураба Церетели.

Отец политика тоже является юристом, а предвыборная фраза Жириновского: "Мама русская, папа — юрист" буквально стала мемом. Сейчас политик в Telegram-канале продолжает выступать с эпатажными заявлениями, а новости о Жириновском публикуют все федеральные СМИ. Россияне тоже никогда не оставляют высказывания политика без комментариев, так как он умеет вызывать восхищение или гнев, но не равнодушие.

В минувшем году Жириновский заявил, что снова будет баллотироваться на пост президента России на предстоящих выборах, пишет Федеральное агентство новостей (ФАН).