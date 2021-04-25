Россиян предупредили о последствиях отложенного лечения аллергии

Аллерголог-иммунолог высшей квалификационной категории Елена Бобрикова рассказала, как справиться с аллергией и почему нельзя откладывать лечение.

Аллерголог-иммунолог высшей квалификационной категории Елена Бобрикова рассказала, как справиться с аллергией и почему нельзя откладывать лечение.

Большое количество россиян страдает от аллергии, но, по статистике, более половины из них не посещают профильного врача. Бездействие и неправильное самолечение зачастую приводит к осложнениям.

Аллергия может проявить себя в любом возрасте, отметила Бобрикова. По ее словам, есть доказанный метод лечения, действующий на патогенез заболевания – аллерген-специфическая иммунотерапия – АСИТ. Врач объяснила, что этот метод предполагает ежедневное введение аллергена в малых дозах, однако заниматься этим стоит только под присмотром врача и после консультации со специалистом.

Когда человек подозревает у самого себя аллергию, то необходимо уменьшить контакт с источником. Это может быть как животное, так и какая-либо пища или домашние растения. Если долго откладывать лечение болезни, то она может перерасти в другую форму, при которой могут развиться хронические заболевания.