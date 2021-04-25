Глава ФЗНЦ Шугалей рассказал о попытках США организовать "Африканскую весну"

США могут попытаться реализовать серию революций в других странах Африки после того, как их постигла неудача в ЦАР, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

США могут попытаться реализовать серию революций в других странах Африки после того, как их постигла неудача в ЦАР, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

По его словам, недавнее заявление посла США в Ливии Ричарда Норланда о причастности русских к подготовке боевиков, убивших президента Чада Идриса Деби, является обычном вбросом. Он отметил, что осуществлен он был сразу после того, как в СМИ всплыли данные об обучении чадских боевиков специалистами из Франции и США.

Социолог подчеркнул, что США находятся в Ливии с 2011 года и сейчас наращивают свое присутствие. По его словам, американцы были близки с теми группировками, которые воевали против Деби, передает ФАН.

"Таким образом, как Фонд и прогнозировал раньше, пояс нестабильности опускается ниже Ливии. Вслед за "Арабской весной" должна начаться "Африканская весна" из серии переворотов и революций. В ЦАР им этот переворот провести не удалось, но вот Чад постигла такая участь", — заявил президент ФЗНЦ.

Шугалей сообщил, что в настоящее время кризис в этой африканской стране является предметом анализа социологов, которые изучают дестабилизирующую роль США в этом процессе. Он отметил, что в ближайшие дни ФЗНЦ опубликует полное исследование. Однако, подчеркнул социолог, уже сейчас понятно, что последствия повлияют на весь регион, а США попытаются втянуть в этот конфликт новых игроков.