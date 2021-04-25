10:21 25 Апреля 2021Политика
Премьер-министр Армении объявил об отставке
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что покидает пост главы правительства.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что покидает пост главы правительства.
Решение об отставке связано с требованиями оппозиции республики о проведении досрочных парламентских выборов. Сам Пашинян планирует принять участие в избирательном процессе.
Политический кризис обострился в Армении после подписания мирного договора по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиция осталась крайне недовольна его условиями.