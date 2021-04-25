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10:21   25 Апреля 2021
Политика

Премьер-министр Армении объявил об отставке

Премьер-министр Армении объявил об отставке

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что покидает пост главы правительства.

Решение об отставке связано с требованиями оппозиции республики о проведении досрочных парламентских выборов. Сам Пашинян планирует принять участие в избирательном процессе.

Политический кризис обострился в Армении после подписания мирного договора по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиция осталась крайне недовольна его условиями.

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