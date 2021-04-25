Россиянам назвали возраст, после которого опасно худеть

Врач-геронтолог и профессор кафедры поликлинической терапии МГМСУ Юрий Конев рассказал, что диеты в пожилом и старческом возрасте могут быть опасны.

Врач-геронтолог и профессор кафедры поликлинической терапии МГМСУ Юрий Конев рассказал, что диеты в пожилом и старческом возрасте могут быть опасны.

Лишний вес способствует развитию многих заболеваний, но худеть на диетах рекомендуется лишь до определенного возраста. Для пожилых людей похудение может обернуться проблемами со здоровьем, сообщил врач-геронтолог Юрий Конев в интервью радио Sputnik.

Диеты затрагивают обмен веществ, но для молодых организмов в этом нет проблемы. Однако для пожилых людей это может быть опасно, отметил специалист. Он объяснил, что изменения обмена веществ влияют на физические параметры человека, а эти изменения отрицательно скажутся на здоровье людей в возрасте. Врач напомнил, что каждый организм индивидуален, но если смотреть по критериям среднего возраста 60 лет, то лучше похудеть до этого предела. Медик также дал совет уменьшать с возрастом количество пищи.