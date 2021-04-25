Пашинян ушел в отставку, признавшись в заговоре элит против народа. Кто следующий?

Оппозиция в Армении не смогла поделить кресло Пашиняна, а он и не собирается покидать пост прямо сейчас.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об уходе в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов. До голосования, запланированного на 20 июня, он будет исполнять обязанности главы кабмина. Указ об отставке кабмина уже подписал президент Армен Саркисян.

Летом Пашинян попытается вновь занять должность, баллотируясь от своей партии «Гражданский договор». Он утверждает, что предлагал провести внеочередные выборы еще в конце 2020 года, но «некоторые круги считали, что судьба власти должна решаться в элитных закрытых комнатах и народ должен быть изолирован».

«Эти силы вели себя так, поскольку понимали, что не имеют шанса получить доверие народа, и надеялись газелями и административным ресурсом зафиксировать решения элиты», — объяснил Пашинян в обращении к Армении.

Политик заявил, что символично подал в отставку именно 25 апреля, в День гражданина в Армении. Выборы станут способом услышать мнение народа, дать оценку действиям властей и решить дальнейшую судьбу страны после катастрофических событий минувшего года, в том числе и войны в Нагорном Карабахе, добавил Пашинян.

Непростые выборы

Если обратиться к социологии, Пашинян имеет хорошие шансы на второй срок, несмотря на потерю удерживаемых Азербайджаном территорий в Нагорном Карабахе после подписания мирного договора в ноябре.

По данным февральского опроса американского Института Гэллапа (опрошен 801 респондент), бывший премьер-министр остается политиком с самым высоким рейтингом в стране — он имеет 2,8 балла из 5. На втором месте президент Армен Саркисян с 2,3 балла. При этом все включенные в опрос политики получили оценки ниже среднего, а Пашинян — лучший из худших.

Согласно данным опроса американского института IRI Breavis в феврале (участвовали 1510 респондентов), большинство армян (33%) выбрали бы правящую партию Пашиняна «Гражданский договор». После с гигантским отставанием идет вторая по численности фракция в нынешнем составе парламента «Процветающая Армения» с 3% голосов, у оппозиционной Пашиняну партии «Движение спасения Родины» — 1%.

Важно отметить: исследование проводилось по заказу Агентства США по международному развитию (USAID).

Казалось бы, подобные цифры выглядят более чем противоречиво на фоне прогремевших в конце декабря массовых протестов с требованием отправить Пашиняна в отставку. Акции не стихали до последнего момента: последние уличные выступления против правительства Пашиняна прошли в Ереване 21 апреля.

Шансы премьера на переизбрание невелики, особенно после поражения в Нагорном Карабахе, но у оппозиции, не сумевшей объединиться и выдвинуть свою кандидатуру к будущим выборам, их еще меньше — Армения вынуждена выбирать между «малопопулярной оппозицией и полностью провалившимся Пашиняном», констатирует политолог Борис Рожин.

«Шансы Пашиняна переизбраться строятся на том, что оппозиция — еще хуже, чем он, несмотря на военное поражение. Какой-то позитивной программы там и близко не просматривается. Довольно опрометчиво ожидать, что человек, пришедший на волне уличных протестов к власти и проигравший войну, сможет что-то спустя третий год пребывания у власти предложить что-то серьезное, не предложив ничего до этого. Оппозиция же не может консолидироваться и выдвинуть наиболее проходную кандидатуру», — рассказал Рожин в комментарии «Политике Сегодня».

Республика не первый год переживает серьезный внутренний политический кризис после «бархатной революции» 2018 года, посадившей Пашиняна в кресло премьер-министра, подчеркивает эксперт.

Старый новый премьер?

Внутриполитическая ситуация в Ереване действительно крайне неустойчива — это доказали и частые кадровые перестановки в спецслужбах страны, рассказывал ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. В ноябре он прогнозировал скорую смену власти в Армении, предполагая, что оппозиция и «карабахский клан» предъявят Пашиняну претензии, а в его кресло сядет пророссийский политик.

Одним из таких является лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян, неспроста встретившийся 25 апреля с послом РФ Сергеем Копыркиным. Царукян заявил, что развитие армяно-российских союзнических отношений «не имеет альтернативы» и в очередной раз выступил за укрепление отношений с Россией.

Однако в «Процветающей Армении», второй по численности парламентской фракции в стране, кажется, на полную победу в будущих выборах не рассчитывают. В марте там пообещали не выдвигать своего кандидата в премьеры, потому что у оппозиционных фракций в целом всего 30% голосов, которых для выборов премьера недостаточно. А теперь напоминают: парламентские рычаги до сих пор в руках власти, поскольку большинство в парламенте представляет блок Пашиняна. Вполне возможно, что «бархатный» премьер надолго задержится в должности.