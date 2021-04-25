Лидер ЛДПР Владимир Жириновский удостоился награды орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени по указу президента России Владимира Путина. Об этом сообщил Кремль.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский удостоился награды орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени по указу президента России Владимира Путина. Об этом сообщил Кремль.

Российский лидер оценил большой вклад политика в укрепление государственности РФ, развитие парламентаризма и активную законотворческую работу. Президент подписал указ, текст которого опубликован на сайте Кремля.

Лидер ЛДПР ранее получал ордены "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней в 2006, 2011 и 2016 годах соответственно. Жириновский празднует 75-летие 25 апреля.