Держатели банковских карт "Мир" смогут воспользоваться сервисом Apple Pay

Российские банки с конца апреля 2021 года смогут подключать карты платежной системы "Мир" к сервису бесконтактной оплаты Apple Pay.

Российские банки с конца апреля 2021 года смогут подключать карты платежной системы "Мир" к сервису бесконтактной оплаты Apple Pay.

Ранее эти карты можно было подключать только к смартфонам с Android через Samsung Pay и Mir Pay, тогда как пользователи смартфонов от Apple были вынуждены переводить деньги с карт "Мир" на карты международных платежных систем.

"Со временем необходимость в этом отпадет", — заявил глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

По его словам, это будет лишь правом, а не обязанностью кредитных организаций. Однако банки станут охотно внедрять новый сервис, поскольку для них это окажется дополнительным конкурентным преимуществом.

Процедурно регистрация карт "Мир" в ApplePay ничем не будет отличаться от карт Visa или MasterCard, передает слова эксперта РИА Новости.