Число погибших в результате пожара в Багдаде увеличилось до 28 человек

Количество жертв взрыва с последующим пожаром в больнице Багдада возросло до 28 человек, еще более 50 пациентов госпитализированы с травмами.

Количество жертв взрыва с последующим пожаром в больнице Багдада возросло до 28 человек, еще более 50 пациентов госпитализированы с травмами.

Трагедия произошла в больнице Ибн аль-Хатыб, где лечат пациентов с выявленным коронавирусом. По данным местных СМИ, в клинике взорвался кислородный баллон, большинство людей погибли от отравления угарным газом.

Здание медучреждения почти полностью выгорело изнутри, пишет ФАН. Очевидцы сообщали, что с возникновением пожара у людей началась сильная паника. В момент происшествия в больнице находились около 120 человек. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи поручил задержать руководство больницы.