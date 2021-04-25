Привившимся от COVID-19 москвичам подарят сертификаты на 1000 рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин запустил программу поощрения для пенсионеров старше 60 лет, привившихся от COVID-19. Акция стартует в столице во вторник, 27 апреля.

Мэр Москвы Сергей Собянин запустил программу поощрения для пенсионеров старше 60 лет, привившихся от COVID-19. Акция стартует в столице во вторник, 27 апреля.

Граждане преклонного возраста, сделавшие первую прививку от коронавируса, смогут выбрать карту номиналом 1000 баллов или промокоды на аналогичную сумму. По словам Собянина, он скоординировал бизнесменов и организовал сбор пожертвований на реализацию проекта по стимулированию вакцинации пожилых людей.

На сегодняшний день получилось собрать необходимую сумму, чтобы запустить акцию "Миллион призов" уже на следующей неделе. Жителям Москвы достаточно прийти с полисом ОМС в поликлинику и сделать прививку от коронавирусной инфекции. Предоставленной подарочной картой можно будет воспользоваться при покупке товаров и услуг повседневного спроса в магазинах, аптеках и кафе.