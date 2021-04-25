Правоохранители Нью-Йорка массово начали уходить со службы

Число сотрудников правоохранительных органов США, которые покинули службу, в 2020 году резко выросло по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила газета New York Post.

Число сотрудников правоохранительных органов США, которые покинули службу, в 2020 году резко выросло по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила газета New York Post.

Согласно данным издания, уход полицейских Нью-Йорка с занимаемых должностей связан с "враждебным отношением" к служителям закона. Аналитики подсчитали, что в 2020 году более 5300 сотрудников уволились, а примерно 2700 полицейских попросили отправить их на пенсию. Прогнозируется, что их число продолжит расти.

Так, для сравнения можно привести данные 2019 году, когда количество покидающих полицейский отдел суммарно составило всего 3 тыс. человек. Многие жители мегаполиса заявили о своем нежелании работать в пандемию коронавируса, а также после роста участившихся случаев стрельбы в общественных местах.

Чаще полицейские стали увольняться после мая 2020 года, когда при задержании был убит афроамериканец Джордж Флойд. После инцидента в ряде штатов начались акции протеста против ущемления прав темнокожих, зафиксирована случаи ожесточенного столкновения с хранителями правопорядка.