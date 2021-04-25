Эксперт рассказала, как не потерять выпавший на нерабочие дни отпуск

Эксперт рассказал, что делать при совпадении отпуска с нерабочими днями.

Эксперт рассказал, что делать при совпадении отпуска с нерабочими днями.

Малое количество людей готово использовать свой отпуск на дни, которые и так считаются нерабочими. Людмила Иванова-Швец, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" поделилась с "Российской газетой", что делать в такой ситуации.

"Можно по согласованию с работодателем сделать отзыв из отпуска. Либо можно перенести отпуск на другой срок по согласованию с работодателем", — сказала эксперт.

Нерабочие дни не являются праздничными. Они имеют особый статус. Минтруд и Роструд год назад объяснили, что нерабочие дни включены в число отпускных и оплачиваются по среднему окладу, а дата конца отдыха является неизменной. Совпадение начала отпуска с нерабочими днями не является причиной для переноса. Самый разумный выход из этой ситуации — это попробовать договориться с начальником и по обоюдному согласию перенести отпуск.