Вильфанд пообещал жителям Сибири температуру воздуха выше нормы

Значительное потепление ждет жителей Омска, Красноярска и Новосибирска. Температура воздуха здесь превысит норму, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Значительное потепление ждет жителей Омска, Красноярска и Новосибирска. Температура воздуха здесь превысит норму, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

На юге Краснодарского края и в Нижнем Поволжье, по словам Вильфанда, температура поднимется выше 15 градусов в начале следующей недели. Летнюю одежду могут доставать жители южной части Хабаровского края, Приморья и Чукотки.

"На Чукотке температура на самом северном побережье может достигать 16 градусов", — подчеркнул научный руководитель Гидрометцентра в беседе с РИА Новости.

Вильфанд назвал причину повышения температуры. Это связано с мощным потоком теплых воздушных масс в перечисленные регионы России.