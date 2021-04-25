Глава MI6 назвал Россию "объективно слабеющей"

Глава британской внешней разведки MI6 Ричард Мур назвал Россию "объективно ослабевающей" страной.

Глава британской внешней разведки MI6 Ричард Мур назвал Россию "объективно ослабевающей" страной.

Он в беседе с изданием Sunday Times заявил, что сейчас РФ объективно ослабевает по демографическим и экономическим показателям. Страна переживает тяжелый период.

Глава разведки отметил, что Россия для Лондона представляет собой одну из самых насущных проблем. В частности, Британию беспокоит "большое число российских войск" у границ с Украиной. Мур отметил, что Лондон и Вашингтон предупреждали Москву о последствиях "вторжения" на территорию бывшей страны СНГ.