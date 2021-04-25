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8:10   25 Апреля 2021
Политика

Глава MI6 назвал Россию "объективно слабеющей"

Глава MI6 назвал Россию "объективно слабеющей"

Глава британской внешней разведки MI6 Ричард Мур назвал Россию "объективно ослабевающей" страной.

Он в беседе с изданием Sunday Times заявил, что сейчас РФ объективно ослабевает по демографическим и экономическим показателям. Страна переживает тяжелый период.

Глава разведки отметил, что Россия для Лондона представляет собой одну из самых насущных проблем. В частности, Британию беспокоит "большое число российских войск" у границ с Украиной. Мур отметил, что Лондон и Вашингтон предупреждали Москву о последствиях "вторжения" на территорию бывшей страны СНГ.

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#mi6 #Велиокбритания #ричард мур

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