Жириновский раскрыл главную мечту всей своей жизни

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на праздновании своего дня рождения рассказал о заветной мечте. Политик признался, что в молодости хотел иметь квартиру, а сейчас нечто большее.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на праздновании своего дня рождения рассказал о заветной мечте. Политик признался, что в молодости хотел иметь квартиру, а сейчас нечто большее.

Депутат заявил, что в молодые годы мечтал о собственной недвижимости, а сейчас хочет стать первым лицом в государстве. Об этом он рассказал в честь празднования своего 75-летия в воскресенье, 25 апреля.

"Когда я жил в коммунальной квартире, мечтал, чтобы была отдельная. Когда у меня был один пиджак, старые брюки и стоптанные ботинки, мечтал иметь хотя бы второй костюм, получше одеться […] А сейчас я мечтаю все-таки въехать в Кремль", — раскрыл политик.

Ранее известный российский телеведущий Иван Ургант в эфире одноименной юмористической передачи придумал необычный подарок для председателя Политической партии. Он предложил прийти к Жириновскому лидеру КПРФ Геннадию Зюганову с букетом цветов, однако заранее пересчитать их четное количество, пошутил шоумен.