Финансовый эксперт назвал условия для роста доллара до 100 рублей

Совпадение нескольких реалистичных факторов могут привести к росту курса доллара до 100 рублей.

Совпадение нескольких реалистичных факторов могут привести к росту курса доллара до 100 рублей.

Факторами для падения рубля являются реальный конфликт в Донбассе, жесткие санкции против России и ближайшего круга президента со стороны США и ЕС, падение цен на нефть и обвал рынков. Об этом рассказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Эксперт отметил, что реализация даже двух условий может стать причиной падения рубля на десять процентов, а при совпадении трех факторов доллар может приблизиться к отметке в 100 рублей. По мнению специалиста, осенью может сложиться наибольшее число факторов, так как в это время будут приняты законы по корпоративным налогам в США, будут проходить выборы в Госдуму в России, что может привести к достижению рубля исторического минимума. Об этом информирует агентство "Прайм".