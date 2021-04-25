Роструд объяснил, как будут платить работающим в майские длинные выходные

Федеральная служба по труду и занятости РФ (Роструд) рассказала, как будут оплачены объявленные президентом России майские выходные дни тем, кто в это время будет работать.

Федеральная служба по труду и занятости РФ (Роструд) рассказала, как будут оплачены объявленные президентом России майские выходные дни тем, кто в это время будет работать.

В Роструде рассказали, что все работающие в майские выходные дни сотрудники получат оплату, как в обычные дни. Отмечается, что работники не будут получать повышенную заработную плату за выход на смену в период с 4 по 7 мая.

Как стало известно, работодатель может предложить сотрудникам, работающим по сдельной оплате, вознаграждение, указанное в локальных нормативных актах предприятия. Президент Владимир Путин в пятницу объявил, что дни с 1 по 10 мая включительно будут выходными.