Вести военные действия за воду экономически невыгодно, поскольку есть технологии получения воды, которые значительно дешевле военных действий, сообщила специалист Мария Сидорова.

Вести военные действия за воду экономически невыгодно, поскольку есть технологии получения воды, которые значительно дешевле военных действий, сообщила специалист Мария Сидорова.

Согласно гидрологическим прогнозам, климатические изменения приведут в ближайшие 50 лет к возникновению дефицита водных ресурсов. В России недостаток могут ощутить на юге страны, а с каждым годом засухи будут наступать все чаще. Потепление повлияет на речной сток — ухудшится качество рек, поскольку усилится цветение, а осадки приведут к большей мутности.

"Дело в том, что на данный момент есть дорогие, но более дешевые, чем война, способы эту воду добывать… Даже опреснение воды достигло уже очень высоких показателей эффективности. Помимо этого технологии водосбережения также развиваются", — уточнила специалист по гидрологическим прогнозам Мария Сидорова.

Эксперт также добавила, что только Сингапур и Испания испытывают проблем с водой, у других развитых государств проблем не наблюдается. Мы столкнемся не с недостатком воды, а с ее качество, которое будет лимитировать экономику стран, подчеркнула она.