Глава Ростеха оценил совместный с ОАЭ проект сверхзвукового бизнес-джета

Проект сверхзвукового пассажирского самолета совместной разработки России и ОАЭ является экономически убыточным. Об этом заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Проект сверхзвукового пассажирского самолета совместной разработки России и ОАЭ является экономически убыточным. Об этом заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

По словам главы Ростеха, идея является красивой, пока она только на бумаге. Он отметил, что сверхзвуковой самолет может быть интересен шейхам в ОАЭ. Если его купят, то ОАК может хорошо заработать. Об этом Чемезов заявил в эфире телеканала "Россия-24".

Предприятие суверенного фонда ОАЭ Mubadala и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) намерено создать бизнес-джет. Его производство может быть полностью организовано в России. Отмечается, что дизайн самолета будет разработан к началу следующего года, а первоначальные инвестиции могут составить 100 млн долларов.