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5:05   25 Апреля 2021
Экономика

Россиянам назвали способ получения двойного оклада за работу

Россиянам назвали способ получения двойного оклада за работу

Судебный эксперт Юрий Капштык рассказал о ситуациях, при которых работники могут рассчитывать на двойной оклад.

Капштык поделился информацией о ситуациях, при которых сотрудники имеют право получения двойного оклада. Об этом он рассказал "Российской газете".

Он утверждает, что разговор ведется о сверхнормативном труде, если сотруднику надо работать больше обычных графиков или расписания смен.

Эксперт говорит, что эта норма закреплена в статье 153 Трудового кодекса и письме Роструда от 8 февраля 2021 года № 287-ТЗ "Об определении размера заработной платы за работу в выходные и нерабочие праздничные дни".

Капштык также отметил, что оплата за нерабочие дни с 4 по 7 мая будет производиться в размере установленного оклада.

"При полностью сдельной зарплате работник не имеет оснований для выплат при нерабочих днях", — сказал эксперт.

Он отметил, что для сотрудников, чья работа относится к непрерывной, объявленные нерабочие дни будут трудовыми.

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#россия #зарплата #оклад

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