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4:16   25 Апреля 2021
Политика

Немецкий политик призвал покончить с темой Украины ради отношений с Россией

Немецкий политик призвал покончить с темой Украины ради отношений с Россией

Премьер-министр немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер призвал наладить отношения между Россией и Евросоюзом.

Немецкий политик в беседе с RT DE заявил о необходимости наладить отношения между Россией и Евросоюзом. Он высказался в пользу концепции общего европейского дома от Атлантики до Владивостока.

Немецкий политик считает недопустимым позволить конфликту на юго-востоке Украины разделить Брюссель и Москву. Кречмер призвал покончить с темой Украины и поспособствовать установлению мира в стране. Это позволит расширить возможности для сотрудничества, заявил он.

Россияне и европейцы хотят мира, безопасности, а также возможности строить свою жизнь и работать друг с другом в благополучии, подчеркнул он. Премьер Саксонии уверен, что ЕС и Россия — это два континентальных партнера, которые всегда будут связаны друг с другом.

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#украина #германия #кречмер

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