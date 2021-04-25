Немецкий политик призвал покончить с темой Украины ради отношений с Россией

Премьер-министр немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер призвал наладить отношения между Россией и Евросоюзом.

Премьер-министр немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер призвал наладить отношения между Россией и Евросоюзом.

Немецкий политик в беседе с RT DE заявил о необходимости наладить отношения между Россией и Евросоюзом. Он высказался в пользу концепции общего европейского дома от Атлантики до Владивостока.

Немецкий политик считает недопустимым позволить конфликту на юго-востоке Украины разделить Брюссель и Москву. Кречмер призвал покончить с темой Украины и поспособствовать установлению мира в стране. Это позволит расширить возможности для сотрудничества, заявил он.

Россияне и европейцы хотят мира, безопасности, а также возможности строить свою жизнь и работать друг с другом в благополучии, подчеркнул он. Премьер Саксонии уверен, что ЕС и Россия — это два континентальных партнера, которые всегда будут связаны друг с другом.