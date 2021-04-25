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3:38   25 Апреля 2021
Политика

Российское предложение по Донбассу напугало бывшего главу МИД Украины

Российское предложение по Донбассу напугало бывшего главу МИД Украины

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Facebook описал свои опасения, вызванные предложением России организовать встречу Нормандской четверки в Донбассе.

Бывший министр сказал, что эта встреча "легализовала" бы получение паспортов РФ для жителей Донбасса, а Климкин считает, что это обесценит Минские соглашения. Политик призывает Украину, США и весь Запад разработать новый план по Донбассу и в отношении России. Если не составить новую стратегию своевременно, то это ухудшит положение Украины, и она не сможет больше принимать полноценное участие в международных переговорах, считает Климкин.

"Момент для этого существует сейчас, на фоне санкций и высылки дипломатов. Иначе можем остаться там, где мы есть, а о нас будут договариваться через нашу голову", — заявил Климкин.

Некоторое время назад Россия сделала предложение Франции и Германии до 27 апреля обсудить перемирие на востоке Украины. Обсуждение могло бы пройти в Донбассе с представителями Украины, Донецка и Луганска.

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#россия #сша #донбасс #украина #климкин

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