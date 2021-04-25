Некоторым россиянам выплатят майскую зарплату в конце апреля

Увеличение выходных дней в начале мая повлияет на сроки выплаты зарплаты некоторым россиянам.

Увеличение выходных дней в начале мая повлияет на сроки выплаты зарплаты некоторым россиянам.

О решении сделать дни между 1 мая и 10 мая нерабочими российский президент Владимир Путин объявил в пятницу, 23 апреля. В мае жители РФ смогут отдохнуть десять дней подряд.

Те, у кого период выплаты зарплаты приходится с 1 по 10 число, должны, по данным PRIMPRESS, получить деньги раньше срока. Начисление соответствующей суммы, согласно статье № 136 Трудового кодекса РФ, произойдет не позднее 30 апреля.

Российские курорты готовятся к наплыву туристов в майские праздники. В Крыму с 1 по 10 мая рассчитывают принять более миллиона отдыхающих. Всего же в 2021 году полуостров ждет более восьми миллионов путешественников.

Большой процент отдыхающих традиционно примет Ялта. Здесь к началу сезона готовят масштабную культурно-зрелищную программу. Власти города обещают, что никаких эксцессов, связанных с дефицитом воды, не предвидится.