Россиянам облегчили правила въезда в Грецию

Местные власти отменили обязательный карантин для въезжающих в Грецию граждан России при наличии у них сертификата вакцинации и отрицательного теста ПЦР.

Местные власти отменили обязательный карантин для въезжающих в Грецию граждан России при наличии у них сертификата вакцинации и отрицательного теста ПЦР.

Соответствующее постановление будет действовать с 26 апреля до 3 мая. Также продлено ограничение на въезд четырех тысяч россиян в неделю. Но теперь им разрешено въезжать через девять аэропортов. Соответствующее решение опубликовано в официальной газете правительства Греции в субботу вечером.

На фоне пандемии коронавируса с 7 сентября 2020 года страна разрешала въезд 500 гражданам РФ в неделю. Действие соответствующего постановления руководства страны неоднократно продлевалось. Количество разрешений увеличено в восемь раз с 22 марта.

Ранее сообщалось, что Греция может отменить карантин для въезжающих в страну туристов после 14 мая. По словам греческого министра туризма Хариса Теохариса, это произойдет после открытия границ для иностранных путешественников.