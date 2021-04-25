МЭР предсказало убыль населения России к 2024 году

Численность населения России к 2024 году уменьшится на 1,8 миллиона человек. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития России от Минэкономразвития РФ.

Численность населения России к 2024 году уменьшится на 1,8 миллиона человек. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития России от Минэкономразвития РФ.

Аналитики считают, что 2021 году количество россиян уменьшится до 145,9 миллиона — со 146,5 миллиона в 2020 году. В 2022 году ожидается снижение еще на 500 тысяч человек, в 2023 — на 400 тысяч. Прогнозы даются с учетом развития мер поддержки рождаемости.

Показатели в данном документе оказались ниже, чем в минувшем году, Так, в 2020 численность россиян должна была составить 146,7 миллиона человек. Реальная цифра оказалась ниже на 200 тысяч человек

При этом ожидается, что численность населения трудоспособного возраста будет с каждым годом расти. Согласно документу, речь идет о снижении с 82,3 миллиона в 2020 году до 83,5 миллиона человек в 2024 году.