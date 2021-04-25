Пивовары в России не видят проблем в запрете импорта пива из Чехии

Исполнительный директор ассоциации "Объединение участников пиво-безалкогольного рынка" Камаль Лебедев считает, что запрет импорта чешского пива в Россию не станет ударом по рынку.

Исполнительный директор ассоциации "Объединение участников пиво-безалкогольного рынка" Камаль Лебедев считает, что запрет импорта чешского пива в Россию не станет ударом по рынку.

Лебедев утверждает, что уход чешского пива из России не станет ударом по отрасли.

"Наше внутреннее производство – это 8 миллиардов литров в год. Из Чехии мы импортируем примерно 50 миллионов литров. Вот сравните 8 миллиардов и 50 миллионов литров. Импорт – это доля процента. Поэтому никой проблеме нет, ну не будет какого-то сорта пива, значит, будут другие. Чехия не является главным экспортёром пива в Россию, главный экспортёр – это Германия. Она примерно в два раза больше поставляет сюда. От того, что чешское пиво уйдёт с рынка, никаких угроз нет, никакой трагедии в этом нет. Более значимое влияние оказывают поставки пивного хмеля из Чехии, есть такое понятие "жатецкий хмель", он используется во многих наших продуктах российских, часто об этом пишут потребителю, это маркетинговый плюс продукту. Но скорее всего, мне кажется, ограничение импорта хмеля маловероятно", - сказал эксперт.