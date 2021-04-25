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1:19   25 Апреля 2021
Политика

Bloomberg раскрыл реакцию Кремля на звонок Байдена Путину

Bloomberg раскрыл реакцию Кремля на звонок Байдена Путину

Президент США Джо Байден планировал сосредоточить внешнюю политику вокруг Китая, но переключил внимание на Россию из-за ситуации на Украине.

Как сообщает Bloomberg с отсылкой на источник в Госдепартаменте США, мобилизация российских военных на границе с Украиной стала серьезным ростом напряженности. Байден планировал сосредоточить внешнюю политику вокруг Китая, однако вынужден отодвинуть это на второй план.

На прошлой неделе президент США позвонил Владимиру Путину и запросил личную встречу. В Кремле считают, что это тактическая победа России. В Белом доме признали необходимость сотрудничать с Москвой, а значит "рискованный гамбит принес свои плоды".

Напомним, что ранее в ежегодном послании Федеральному собранию российский лидер предупредил другие страны о том, чтобы они не переступали “красную черту” по отношению к РФ.

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