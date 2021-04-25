Bloomberg раскрыл реакцию Кремля на звонок Байдена Путину

Президент США Джо Байден планировал сосредоточить внешнюю политику вокруг Китая, но переключил внимание на Россию из-за ситуации на Украине.

Президент США Джо Байден планировал сосредоточить внешнюю политику вокруг Китая, но переключил внимание на Россию из-за ситуации на Украине.

Как сообщает Bloomberg с отсылкой на источник в Госдепартаменте США, мобилизация российских военных на границе с Украиной стала серьезным ростом напряженности. Байден планировал сосредоточить внешнюю политику вокруг Китая, однако вынужден отодвинуть это на второй план.

На прошлой неделе президент США позвонил Владимиру Путину и запросил личную встречу. В Кремле считают, что это тактическая победа России. В Белом доме признали необходимость сотрудничать с Москвой, а значит "рискованный гамбит принес свои плоды".

Напомним, что ранее в ежегодном послании Федеральному собранию российский лидер предупредил другие страны о том, чтобы они не переступали “красную черту” по отношению к РФ.