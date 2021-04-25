Вице-премьер Абрамченко рассказала о важности переработки старой одежды для природы

Россиянам необходимо сдавать вещи на переработку, заявила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко.

Россиянам необходимо сдавать вещи на переработку, заявила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко.

Политик призвала давать вещам вторую жизнь и показала на собственном примере, как нужно относиться к ненужной одежде. Она совместно с руководителем ППК РЭО Денисом Буцаевым поучаствовала в акции, которая была посвящена осознанному потреблению.

Вице-премьер пришла в пункт для сдачи старых вещей, принадлежащий фонду "Второе дыхание" и сдала неиспользуемые наряды, чтобы российские эко-компании могли сделать модели для новых коллекций, передает телеканал 360tv.ru.

По словам Абрамченко, экономика замкнутого цикла отражает новую модель поведения, которая занимает лидирующую позицию в мировой повестке. Она посоветовала россиянам поступать аналогичным образом, поскольку чем быстрее в России будет развита отрасль переработки, тем меньше первичных природных ресурсов будет использовано.