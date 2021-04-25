Лукашенко заявил о планах встретиться с Путиным летом

Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, что договорился о новой встрече с президентом России Владимиром Путиным на лето 2021 года.

Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, что договорился о новой встрече с президентом России Владимиром Путиным на лето 2021 года.

Лукашенко рассказал о договоренностях с Путиным в сфере экономики. Он отметил, что они были хорошими и будут продолжены правительствами двух стран. Глава республики отметил, что стороны подготовят документы для подписания на заседании Высшего госсовета Союзного государства. Об этом Лукашенко рассказал в эфире телеканала "Беларусь 1".

В четверг 22 апреля состоялась встреча Путина с Лукашенко, которая продлилась около четырех часов. В Кремле сообщили, что во время переговоров обсуждались актуальные темы сотрудничества России и Белоруссии.