Сенатор Джон Кеннеди провел параллель между Байденом и Ленином

Сенатор Джон Кеннеди считает, что внутренняя политика президента США Джо Байдена может повлечь за собой "ад" для американцев.

Сенатор Джон Кеннеди считает, что внутренняя политика президента США Джо Байдена может повлечь за собой "ад" для американцев.

Кеннеди разочарован действиями Байдена, поскольку считает, что президент США выбирает политику, основываясь на ненависти к своему государству.

«Я знал, что президент Байден будет левее центра, но я и помыслить не мог, что он будет левее Ленина. Ему надо взяться за ум», — сказал сенатор в интервью каналу Fox News.

Он утверждает, что большое количество однопартийцев президента поддерживают идею о лишении полицейских финансирования, которую озвучили после череды происшествий с убийствами чернокожих.

Сенатор сказал, что полицейские, в том числе и чернокожие, не ходят на работу с желанием кому-то навредить.