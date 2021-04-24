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22:57   24 Апреля 2021
Политика

Президент Чехии Милош Земан выступит с чрезвычайным обращением в воскресенье

Президент Чехии Милош Земан выступит с чрезвычайным обращением в воскресенье

Президент Чехии выступит в воскресенье с чрезвычайным обращением по телевидению. Об этом заявила пресс-секретарь главы республики Йиржи Овчачек.

Милош Земан выступит в воскресенье 25 апреля 2021 года в 12:00 по московскому времени. Трансляцию обращения покажут телеканалы TV Prima и CNN Prima News. Об этом пресс-секретарь главы государства написала в Twitter.

Отмечается, что скорее всего Земан выскажется насчет инцидента со взрывами в деревне Врбетице в 2014 году. Ранее Прага обвинила российские спецслужбы к причастности ко взрывам на складе боеприпасов. Власти Чехии выслали из страны 18 российских послов. Россия приняла ответные меры объявив персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии.

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#чехия #земан #обращение

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