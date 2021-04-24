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22:25   24 Апреля 2021
Происшествия

Крупногабаритная машина обрушила пешеходный мост в Свердловской области

Крупногабаритная машина обрушила пешеходный мост в Свердловской области

Крупногабаритная машина задела мост, что привело к обрушению надземного пешеходного перехода под Екатеринбургом на ЕКАД.

Крупногабаритный автомобиль задел пешеходный переход, который после этого рухнул, сообщили ТАСС в диспетчерской Управления автомобильных дорог Свердловской области.

"Крупногабарит проехал, задел мост, мост рухнул. Организована работа по устранению моста с проезжей части. Движение пока перекрыто", — прокомментировало управление, добавив, что информации о пострадавших пока не поступало.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых утверждает, что пострадавших в результате происшествия нет. После инцидента с крупногабаритным автомобилем на ЕКАД образовалась пробка длинной в пять километров. Сотрудники ГИБДД делают все возможное для движения автомобилей в объезд.

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#авария #мост #автомобили #рухнул # ЕКАД

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