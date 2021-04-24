Сенатор Климов сравнил заявления Чехии с нападением муравья

У России нет задачи "разорвать в клочья" чешскую экономику. С таким заявлением выступил сенатор Андрей Климов.

У России нет задачи "разорвать в клочья" чешскую экономику. С таким заявлением выступил сенатор Андрей Климов.

В субботу газета "Коммерсант" сообщила, что в качестве зеркальных мер Россия может ограничить импорт чешского пива и другой продукции. Сенатор Климов, комментируя информацию в беседе с РИА Новости, заявил, что задачи "разорвать в клочья" чешскую экономику нет. По его мнению, Чехия не стоит таких серьезных мер.

"Это как человек идет по улице, а на него заполз муравей. Я никого не хочу обижать, но нельзя же соизмерять человека и муравья", — полагает сенатор.

Ранее Прага потребовала выслать российских дипломатов и их семьи из страны, обвинив Москву в якобы причастности к взрыву склада боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В ответ на эти действия Россия высылает 20 дипломатов из Москвы. В МИД РФ заявили, что обвинения Праги абсурдны.