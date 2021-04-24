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20:55   24 Апреля 2021
Политика

Лукашенко заявил, что Зенкович "ответит на всю катушку" за попытку госпереворота

Лукашенко заявил, что Зенкович "ответит на всю катушку" за попытку госпереворота

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что адвокат Юрий Зенкович по полной ответит за попытку устроить государственный переворот в стране.

На прошлой неделе Лукашенко рассказал, что сотрудниками ФСБ в Москве задержана группа лиц, которые планировали устроить госпереворот в Белоруссии, а также убить президента страны. Тогда глава республики отметил, что к заговору причастны США, однако в американском правительстве эти обвинения опровергли.

Среди задержанных оказались белорусский политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович.

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#белоруссия #госпереворот #лукашенко

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