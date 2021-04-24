Лукашенко заявил, что Зенкович "ответит на всю катушку" за попытку госпереворота

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что адвокат Юрий Зенкович по полной ответит за попытку устроить государственный переворот в стране.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что адвокат Юрий Зенкович по полной ответит за попытку устроить государственный переворот в стране.

На прошлой неделе Лукашенко рассказал, что сотрудниками ФСБ в Москве задержана группа лиц, которые планировали устроить госпереворот в Белоруссии, а также убить президента страны. Тогда глава республики отметил, что к заговору причастны США, однако в американском правительстве эти обвинения опровергли.

Среди задержанных оказались белорусский политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович.