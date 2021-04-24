Зоопсихолог Сиротина объяснила, как правильно приютить уличного кота

Бездомные кошки могут быть опасны, поэтому необходимо отвести животное к ветеринару перед тем, как взять к себе.

Бездомные кошки могут быть опасны, поэтому необходимо отвести животное к ветеринару перед тем, как взять к себе.

В первую очередь специалист прощупает животное, оценит его общее состояние, а также проверит на наличие паразитов. Об этом рассказала ветеринар, зоопсихолог и фелинолог Ангелина Сиротина.

"Есть ряд вирусных заболеваний, которыми болеют кошки, они все контагиозны. Вирусов достаточно много. Поэтому предварительно нужно проглистогонить, а затем, если есть возможность, вакцинировать животное", — отметила ветеринар.

Также животные могут болеть калицивирозом. Заболевание проявляется повышением температуры, конъюнктивитом и язвами в слизистой и ротовой полости. Уличные кошки могут страдать и ринотрахеитом — заболеванием верхних дыхательных путей. Больные животные способны заразить других питомцев в доме, пишут "Аргументы и Факты".