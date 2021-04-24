Доктор Мясников рассказал об опасной ошибке при гипертонии

Российский врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия-1" назвал опасную ошибку при гипертонии.

Российский врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия-1" назвал опасную ошибку при гипертонии.

Больным гипертонией очень важен питьевой режим, отметил специалист. Им необходимо ограничивать воду, уточнил Мясников. Он также рекомендует сократить суточную норму потребления соли до двух граммов. Допустимое количество соли пациент получает из продуктов, передает РИА Новости.

Ранее доктор сообщил, в какой части тела жир самый опасный. По его словам, худший сценарий ожирения — когда у человека выпирает живот.