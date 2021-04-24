Анкара обвинила Байдена в популизме из-за признания геноцида армян

Официальное признание геноцида армян президентом США Джо Байденом основано на популизме. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Официальное признание геноцида армян президентом США Джо Байденом основано на популизме. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Анкара отвергает заявление Байдена о признании армянского геноцида во времена Османской империи, подчеркнул турецкий министр иностранных дел. Чавушоглу отметил, что слова не могут изменить или переписать историю.

"Мы не собираемся ни у кого брать уроки по нашей истории", — написал дипломат в Twitter.

Джо Байден ранее официально подтвердил, что считает массовую гибель армян в XX веке геноцидом.