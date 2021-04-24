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20:38   24 Апреля 2021
Политика

Анкара обвинила Байдена в популизме из-за признания геноцида армян

Анкара обвинила Байдена в популизме из-за признания геноцида армян

Официальное признание геноцида армян президентом США Джо Байденом основано на популизме. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Анкара отвергает заявление Байдена о признании армянского геноцида во времена Османской империи, подчеркнул турецкий министр иностранных дел. Чавушоглу отметил, что слова не могут изменить или переписать историю.

"Мы не собираемся ни у кого брать уроки по нашей истории", — написал дипломат в Twitter.

Джо Байден ранее официально подтвердил, что считает массовую гибель армян в XX веке геноцидом.

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#турция #геноцид #байден

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